Российские дроны атаковали Конотоп в Сумской области. Фото: ГСЧС

Армія Російської Федерації вдарила по мирному місту на Сумщині.

У вівторок, 28 квітня, російські ударні безпілотники атакували місто Конотоп. Обстріл пошкодив приватні житлові будинки, приміщення лікарні, адміністративні будівлі, об'єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох травмованих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також внаслідок влучань БпЛА виникли пожежі. Рятувальники тимчасово були змушені припиняти роботи, бо існувала загроза повторних повітряних атак. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін поінформував, що постраждалий 1969 року народження перебуває у стані середньої тяжкості. За його здоров’я борються лікарі в операційній. Інші постраждалі дістали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, 27 квітня російські окупанти скинули чотири керовані авіабомби на Ямпільську громаду в Сумській області. Внаслідок ворожих ударів значно пошкоджено дитячий садок. Постраждали троє осіб, які звернулися до медиків після російського бомбардування.