На Сумщине в результате атаки российских беспилотников 19 марта погибли два брата

Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара КАБом на Шосткинщине, фото: Сумская ОВА
На Сумщині в результаті атаки російських безпілотників 19 березня загинули два брати
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, близько 10.30 атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району Сумської області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомили прес-служби прокуратури Сумщини та Сумської ОВА.
Унаслідок атаки окупантів:
- загинули два брати, яким 33 та 37 років;
- поранено 54-річного та 40-річного чоловіків.
Правоохоронці документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Крім того, у Шосткинському районі рашисти атакували керованою авіабомбою Есманьську громаду. Постраждали четверо людей:
- чоловіки віком 69 та 61 років;
- жінки віком 50 та 73 років.