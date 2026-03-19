Последствия удара КАБом на Шосткинщине, фото: Сумская ОВА

На Сумщине в результате атаки российских беспилотников 19 марта погибли два брата

19 мар 2026, 15:08
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, близько 10.30 атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району Сумської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили прес-служби прокуратури Сумщини та Сумської ОВА.

Унаслідок атаки окупантів:

  • загинули два брати, яким 33 та 37 років;
  • поранено 54-річного та 40-річного чоловіків.

Правоохоронці документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Крім того, у Шосткинському районі рашисти атакували керованою авіабомбою Есманьську громаду. Постраждали четверо людей:

  • чоловіки віком 69 та 61 років;
  • жінки віком 50 та 73 років.

Наслідки удару КАБом на Шосткинщині, фото: Сумська ОВА

