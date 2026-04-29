Ракурс
Последствия ночной российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС

Рашисты ночью совершили комбинированную атаку на Шостку — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

29 апр 2026, 09:00
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, здійснили комбіновану атаку на Шосткинський район Сумської області.

Зокрема, у місті Шостка зафіксовано влучання на трьох локаціях. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Під ударом опинився житловий сектор. Виникли пожежі. В одному із багатоквартирних житлових будинків, фахівцям ДСНС вдалося врятувати 1 людину, ще 16 евакуювати, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, одна людина загинула ще одну травмовано.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою

Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі, — зазначив Григоров.

На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Інших мешканців будинків вчасно евакуювали, — додав він.

Наслідки нічної російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Наслідки нічної російської атаки на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


