Наслідки нічної російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, здійснили комбіновану атаку на Шосткинський район Сумської області.

Зокрема, у місті Шостка зафіксовано влучання на трьох локаціях. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Під ударом опинився житловий сектор. Виникли пожежі. В одному із багатоквартирних житлових будинків, фахівцям ДСНС вдалося врятувати 1 людину, ще 16 евакуювати, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, одна людина загинула ще одну травмовано.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою

Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі, — зазначив Григоров.