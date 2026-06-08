Российский дрон попал в пятиэтажку в Конотопе — есть погибшая и раненые

Российский дрон попал в пятиэтажку в Конотопе. Фото: ГСЧС

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Російський безпілотник 8 червня влучив у житловий п’ятиповерховий будинок у Конотопі на Сумщині.

Наразі відомо про одну загиблу жінку, яку деблокували з-під завалів. Також вдалося врятувати трьох осіб, які зазнали травм. Серед постраждалих — дитина. До пошукових робіт залучалися кінологи, а за допомогою спецтехніки рятувальники демонтували зруйновані аварійні конструкції. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також у відомстві поінформували, що внаслідок другого влучання росіян були пошкоджені приватні будинки. Верхолази ДСНС перекрили покрівлю частково зруйнованого житлового будинку. На місці події також працювали волонтери та комунальники служби. Також розгорнуту штаб із ліквідації наслідків.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ударів безпілотниками по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. У Корюківці ворог атакував підприємство, а в Сновську — пилораму. А в селі Жадове росіяни обстріляли підприємство й знищили близько 10 одиниць сільгосптехніки. Пошкоджений ангар.