Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС

В Конотопе завершили аварийно-восстановительные работы на месте российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

28 апр 2026, 21:00
У Конотопі на Сумщині завершені аварійно-відновлювальні роботи на російської атаки, завданої сьогодні, 28 квітня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що фахівці ДСНС розпочали аварійні роботи відразу після ліквідації всіх пожеж, фахівці ДСНС розпочали аварійні роботи.

Вдалося демонтувати аварійні бетонні плити та пошкоджені віконні рами в адміністративній будівлі. Також верхолазами ДСНС проводилися висотні роботи, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, російські ударні безпілотники сьогодні атакували Конотоп, спалахнули пожежі. Відомо про п’ятьох постраждалих, одного з яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

