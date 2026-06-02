Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 червня, вранці атакували житловий сектор у Сумах.

За попередньою інформацією, три людини травмовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки була пошкоджена покрівля житлової дев’ятиповерхівки.