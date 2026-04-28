Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

У Конотопі завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

28 кві 2026, 21:00
999

У Конотопі на Сумщині завершені аварійно-відновлювальні роботи на російської атаки, завданої сьогодні, 28 квітня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що фахівці ДСНС розпочали аварійні роботи відразу після ліквідації всіх пожеж, фахівці ДСНС розпочали аварійні роботи.

Вдалося демонтувати аварійні бетонні плити та пошкоджені віконні рами в адміністративній будівлі. Також верхолазами ДСНС проводилися висотні роботи, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, російські ударні безпілотники сьогодні атакували Конотоп, спалахнули пожежі. Відомо про п’ятьох постраждалих, одного з яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Джерело: Ракурс


