Маневрений бій між дроном-перехоплювачем та російським БПЛА потрапив на відео

Справжній повітряний бій між FPV-перехоплювачем прикордонників бригади «Форпост» та ворожим безпілотником відбувся в небі над позиціями Сил оборони України.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що під час перехоплення БПЛА противника постійно змінював висоту, здійснював різкі маневри та намагався уникнути удару, фактично ведучи активну оборону в повітрі. Утім, ці спроби не дали результату:

оператор FPV-дрона утримував стабільний контакт із ціллю, коригував траєкторію перехоплення та зберігав оптимальну дистанцію, не дозволяючи ворожому апарату вийти з-під контролю;

завдяки точним діям і холодному розрахунку повітряну ціль було знищено.