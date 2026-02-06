Маневренный бой между дроном-перехватчиком и российским БПЛА попал на видео

Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеского дрона, скриншот видео
Маневренный бой между дроном-перехватчиком и российским БПЛА попал на видеоhttps://racurs.ua/n211921-manevrennyy-boy-mejdu-dronom-perehvatchikom-i-rossiyskim-bpla-popal-na-video.htmlРакурс
Справжній повітряний бій між FPV-перехоплювачем прикордонників бригади «Форпост» та ворожим безпілотником відбувся в небі над позиціями Сил оборони України.
Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що під час перехоплення БПЛА противника постійно змінював висоту, здійснював різкі маневри та намагався уникнути удару, фактично ведучи активну оборону в повітрі. Утім, ці спроби не дали результату:
- оператор FPV-дрона утримував стабільний контакт із ціллю, коригував траєкторію перехоплення та зберігав оптимальну дистанцію, не дозволяючи ворожому апарату вийти з-під контролю;
- завдяки точним діям і холодному розрахунку повітряну ціль було знищено.
Цей епізод вкотре підтверджує: навіть у маневреному протистоянні в небі вирішальними залишаються підготовка, витримка та професіоналізм, — наголошують у ДПСУ.