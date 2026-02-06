Новости
Ракурс
Уничтожение вражеского дрона, скриншот видео

Маневренный бой между дроном-перехватчиком и российским БПЛА попал на видео

6 фев 2026, 17:54
999

Справжній повітряний бій між FPV-перехоплювачем прикордонників бригади «Форпост» та ворожим безпілотником відбувся в небі над позиціями Сил оборони України.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що під час перехоплення БПЛА противника постійно змінював висоту, здійснював різкі маневри та намагався уникнути удару, фактично ведучи активну оборону в повітрі. Утім, ці спроби не дали результату:

  • оператор FPV-дрона утримував стабільний контакт із ціллю, коригував траєкторію перехоплення та зберігав оптимальну дистанцію, не дозволяючи ворожому апарату вийти з-під контролю;
  • завдяки точним діям і холодному розрахунку повітряну ціль було знищено.

Цей епізод вкотре підтверджує: навіть у маневреному протистоянні в небі вирішальними залишаються підготовка, витримка та професіоналізм, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


