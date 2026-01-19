Знищення ворожої військової техніки, скріншот відео

Сили безпілотних систем протягом 17−19 січня знищили низку ворожих цілей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Зокрема, знищено:

ЗРК С-300В — самохідна пуско-заряджальна установка 9А84 (тимчасово окупована Луганська область);

РСЗВ «Кім Чен Ин» М-1991 — 240-мм реактивна система залпового вогню з КНДР, аналог РСЗВ «Ураган»;

ТПС «Сартана» (окупований Маріуполь) — тягова підстанція живлення електровозів та електропотягів на ділянці Маріуполь, Сартана, Волноваха, Донецьк, силовий трансформатор 2500 кВа;

ТПС «Карань» (Андріївка, тимчасово окупована Донеччина) — тягова підстанція, забезпечує мережу електрифікованої залізниці на відтинку Маріуполь, Волноваха, Комиш-Зоря, два силові трансформатори потужністю 2500−4000 кВа;

ПС «Азовська» 220 кВ (Старий Крим, тимчасово окупована територія Донецької області) — критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону у інтересах ВПК;

склад БПЛА 144-ї дивізії 51-ї Армії (тимчасово окупована Новокраснянка);

склад БПЛА (тимчасово окупований Донецьк).