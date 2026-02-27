Рашисти за добу втратили понад 1,2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 265 тис. 130 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 280 осіб. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 706 танків;

24 тис. 97 бойових броньованих машин;

37 тис. 631 артилерійську систему;

1 тис. 659 одиниць РСЗВ;

1 тис. 305 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

348 гелікоптерів;

148 тис. 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 384 крилаті ракети;

29 кораблів/катерів;

два підводні човни;

80 тис. 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаударів, скинувши 268 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6 тис. 607 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 154 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 71 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по низці населених пунктів, зокрема:

Олександрограду Донецької області;

Іванівці, Лісному, Маломихайлівці, Писанці, Покровському Дніпропетровської області;

Верхній Терсі, Терсянці, Зеленому, Шевченківському, Воздвижівці, Долинці, Копані, Оріхові, Преображенці, Веселянці Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об'єкти російських загарбників.