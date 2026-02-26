Новини
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Два квадроцикли та склад майна рашистів знищили безпілотника на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

26 лют 2026, 16:44
На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» знищили низку цілей російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Стрікс».

Поки противник намагається підтягнути техніку та втримати свої позиції, наші дрони за ними вже слідкують. А далі — холодна математика війни: навели та знищили, — вказано в описі відео.

Серія точних ударів залишила противника без:

  • двох квадроциклів і броньованого автомобіля.
  • складу майна;
  • засобів РЕБ.

Кожне влучання — це зірвані плани, зламана логістика й ослаблена лінія оборони противника, — наголошують у РУБпАК «Стрікс».

Джерело: Ракурс


