На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» знищили низку цілей російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Стрікс».

Поки противник намагається підтягнути техніку та втримати свої позиції, наші дрони за ними вже слідкують. А далі — холодна математика війни: навели та знищили, — вказано в описі відео.