Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Два квадроцикла и склад имущества рашистов уничтожили беспилотника на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» знищили низку цілей російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Стрікс».
Поки противник намагається підтягнути техніку та втримати свої позиції, наші дрони за ними вже слідкують. А далі — холодна математика війни: навели та знищили, — вказано в описі відео.
Серія точних ударів залишила противника без:
- двох квадроциклів і броньованого автомобіля.
- складу майна;
- засобів РЕБ.
Кожне влучання — це зірвані плани, зламана логістика й ослаблена лінія оборони противника, — наголошують у РУБпАК «Стрікс».