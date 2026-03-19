Рашисты за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 284 тис. 90 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 786 танків;

24 тис. 233 бойові броньовані машини;

38 тис. 538 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 691 одиницю РСЗВ;

435 літаків;

349 гелікоптерів;

185 тис. 724 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 468 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

84 тис. 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 92 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 70 авіаударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6 тис. 831 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 534 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 110 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

Іванівка, Добропасове, Покровське на Дніпропетровщині;

Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.