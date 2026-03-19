Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 520 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 284 тис. 90 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 786 танків;
- 24 тис. 233 бойові броньовані машини;
- 38 тис. 538 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 691 одиницю РСЗВ;
- 435 літаків;
- 349 гелікоптерів;
- 185 тис. 724 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 468 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 84 тис. 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 92 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 70 авіаударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6 тис. 831 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 534 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 110 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Іванівка, Добропасове, Покровське на Дніпропетровщині;
- Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.
