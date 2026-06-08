Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки в Черниговской области, фото: ГСЧС
Российские беспилотники атаковали предприятия на Черниговщине — возникли пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n214275-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-predpriyatiya-na-chernigovschine-voznikli-pojary-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів безпілотниками по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.
Про це сьогодні, 8 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Загорілися вантажні автомобілі та навіс. Рятувальники ліквідували всі займання, — розповіли у відомстві.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що:
- російські «гербери» учора, 7 червня, вранці атакували підприємство в Корюківці — пошкоджена техніка. Пожежу на місці влучання оперативно загасили вогнеборці. У селі Корюківської громади через удар FPV-дроном пошкоджена покрівля оселі;
- у місті Сновську Корюківського району — удар БпЛА по пилорамі. Пошкоджені вантажівки. Пожежу загасили. Увечері — влучання по приватному подвірʼю. Поранений 28-річний чоловік. У селі на Сновщині через удар «молнії» пошкоджений автомобіль і причіп;
- протягом учорашнього дня було декілька влучань у селі Жадове Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Росіни били «герберами». Близько 8.05 — удар по одному з підприємств — загорілася фура. В обід через атаку був поранений місцевий житель — 57-річний цивільний чоловік. Увечері стався повторний удар по підприємству. Знищено близько 10 одиниць сільгосптехніки. Пошкоджений ангар;
- у самій Семенівці «молнія» атакувала адмінбудівлю;
- у Новгороді-Сіверському «гербери» атакували підприємство. Пошкоджені вантажівки. Уже сьогодні вранці — завдано удару по автозаправці. Інформація про постраждалих і наслідки ще уточнюється.