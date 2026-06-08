Последствия российской воздушной атаки в Черниговской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали ударів безпілотниками по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.

Про це сьогодні, 8 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілися вантажні автомобілі та навіс. Рятувальники ліквідували всі займання, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що: