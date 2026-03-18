Рашисты за сутки потеряли рекордное количество человек, фото: Минобороны Украины

Російські загарбники вчора, 17 березня, зазнали найбільших за 2026 рік втрат.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що росіяни намагалися скористатися туманом і розпочали наступи на кількох ділянках фронту, зокрема в Запорізькій області.

Сили оборони були до цього готові, тож противник за добу втратив 1710 вояків убитими та пораненими. Ураження зафіксовані на відео, — розповіли в Міноборони. — Українські бойові порядки не були ніде прорвані.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що на ділянці фронту від Родинського до Гуляйполя рашисти за півтори доби втратили 900 осіб.