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Задержан еще один агент российских спецслужб, фото: Нацполиция
Российский агент готовил покушение на должностное лицо ГУР (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214277-rossiyskiy-agent-gotovil-pokushenie-na-doljnostnoe-lico-gur-foto-video.htmlРакурс
Російські спецслужби завербували 38-річного жителя Києва, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України йому запропонували 100 тис. доларів США, з яких 10 тис. доларів було перераховано як аванс.
Замах на вбивство попередили правоохоронці, агента затримано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що агент мав організувати виконання замовного вбивства:
- детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру;
- після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину — із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами;
- однак реалізувати задум він не встиг. За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції, у взаємодії з ВБ ГУР МОУ, оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.