Задержан еще один агент российских спецслужб, фото: Нацполиция

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Ракурс

Російські спецслужби завербували 38-річного жителя Києва, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України йому запропонували 100 тис. доларів США, з яких 10 тис. доларів було перераховано як аванс.

Замах на вбивство попередили правоохоронці, агента затримано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що агент мав організувати виконання замовного вбивства:

детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру;

після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину — із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами;

однак реалізувати задум він не встиг. За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції, у взаємодії з ВБ ГУР МОУ, оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.