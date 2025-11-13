Завдання ударів по російських загарбниках, скріншот відео

Українською зброєю в ніч на сьогодні, 13 листопада, уражено низку важливих об'єктів окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України, — зазначили у Генштабі.

Зокрема:

у тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів «Морской нефтяной терминал», стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі «Кіровське», радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії;

на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів;

також уражалися об'єкти на території РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.