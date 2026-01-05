Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Редагувати
Наслідки російського удару по Дніпру, фото: ДСНС

Росія цілеспрямовано вдарила по американському заводу у Дніпрі — Сибіга (ФОТО, ВІДЕО)

5 січ 2026, 22:27
999

Рашисти сьогодні, 5 січня, завдали цілеспрямованого удару по американському цивільному підприємству у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії «Bunge». Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту, — наголосив міністр.

Наслідки російського удару по Дніпру, фото: ДСНС

Сибіга зазначив, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні:

  • у минулому році російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти;
  • протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах.

Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства Президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним — і Україна готова рухатися вперед — так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ, — наголосив Сибіга.

Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна, — додав він.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов сьогодні повідомив, що в результаті удару російських безпілотників по заводу на вулиці міста вилилися 300 тонн олії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів