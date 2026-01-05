Наслідки російського удару по Дніпру, фото: ДСНС

Рашисти сьогодні, 5 січня, завдали цілеспрямованого удару по американському цивільному підприємству у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії «Bunge». Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту, — наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні:

у минулому році російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти;

протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах.

Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства Президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним — і Україна готова рухатися вперед — так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ, — наголосив Сибіга.

Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна, — додав він.

A targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company «Bunge."



This attack was not a mistake—it was deliberate, as the Russians attempted to strike this facility multiple times.



Russia has been… pic.twitter.com/KpVgDJkkPW — Andrii Sybiha �� (@andrii_sybiha) January 5, 2026

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов сьогодні повідомив, що в результаті удару російських безпілотників по заводу на вулиці міста вилилися 300 тонн олії.