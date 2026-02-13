Рівненська область зазнала дронової атаки, є поранений. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212059-rosiyski-drony-atakuvaly-rivnenschynu-ie-poranenyy-ta-ruynuvannya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала Рівненську область.

З самого ранку, 13 лютого, понад п’ять годин повітряна тривога тривала у Сарненському районі, а дещо менше сирени лунали у Вараському та Рівненському районах. Українські військові збили кілька повітряних цілей ворога. Про це голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Дронова атака продовжилася по обіді й тривала близько чотирьох годин. Внаслідок нальоту дронів в одному з районів області було пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. Поранення дістав один із місцевих жителів, його госпіталізували.

Наразі усі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 13 лютого росіяни масовано атакували Одесу та область ударними БпЛА, внаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро постраждали. В одному з місцевих автосалонів спалахнула масштабна пожежа на площі майже 2 тис. кв. м — горіли СТО, гаражні бокси та малярний цех.