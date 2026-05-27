Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Нацполиция

Российские дроны ночью атаковали Чернигов, есть разрушения (ФОТО)

27 мая 2026, 10:03
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, масовано атакували дронами Чернігів та сусідні громади.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Багато вибухів, частина із них — робота ППО. Влучання на різних локаціях. Є руйнування.

За словами очільника ОВА, ціллю ворога стали:

  • дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах;
  • деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові.
  • Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.

Крім того, вчора, 28 травня, вдень ворог атакував «геранями» Сновськ:

  • один із ударів прийшовся по кладовищу — двоє людей постраждали;
  • також під ударом була транспортна інфраструктура.

Загалом протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров