Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Нацполиция
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, масовано атакували дронами Чернігів та сусідні громади.
Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Багато вибухів, частина із них — робота ППО. Влучання на різних локаціях. Є руйнування.
За словами очільника ОВА, ціллю ворога стали:
- дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах;
- деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові.
- Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.
Крім того, вчора, 28 травня, вдень ворог атакував «геранями» Сновськ:
- один із ударів прийшовся по кладовищу — двоє людей постраждали;
- також під ударом була транспортна інфраструктура.
Загалом протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область.