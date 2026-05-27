Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Нацполиция

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, масовано атакували дронами Чернігів та сусідні громади.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Багато вибухів, частина із них — робота ППО. Влучання на різних локаціях. Є руйнування.

За словами очільника ОВА, ціллю ворога стали:

дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах;

деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові.

Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.

Крім того, вчора, 28 травня, вдень ворог атакував «геранями» Сновськ:

один із ударів прийшовся по кладовищу — двоє людей постраждали;

також під ударом була транспортна інфраструктура.

Загалом протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область.