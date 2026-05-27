Російські захватчики за добу втратили тисячу осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 358 тис. 950.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 955 танків;
- 24 тис. 618 бойових броньованих машин;
- 42 тис. 790 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 805 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 397 одиниць засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптерів;
- 1 тис. 485 наземних робототехнічних комплексів;
- 313 тис. 342 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 687 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 99 тис. 645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 224 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора, 26 травня, ворог здійснив 76 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 89 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 568 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 36 — із РСЗВ.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника.