Рашисты за сутки потеряли тысячу человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли тысячу человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

27 мая 2026, 08:27
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 358 тис. 950.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 955 танків;
  • 24 тис. 618 бойових броньованих машин;
  • 42 тис. 790 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 805 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 397 одиниць засобів ППО;
  • 436 літаків;
  • 353 гелікоптерів;
  • 1 тис. 485 наземних робототехнічних комплексів;
  • 313 тис. 342 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 687 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 99 тис. 645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 224 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора, 26 травня, ворог здійснив 76 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 89 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 568 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 36 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника.

