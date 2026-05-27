Рашисты за сутки потеряли тысячу человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n214054-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-tysyachu-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 358 тис. 950.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 955 танків;

24 тис. 618 бойових броньованих машин;

42 тис. 790 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 805 одиниць РСЗВ;

1 тис. 397 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптерів;

1 тис. 485 наземних робототехнічних комплексів;

313 тис. 342 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 687 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

99 тис. 645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 224 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора, 26 травня, ворог здійснив 76 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 89 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 568 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 36 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника.