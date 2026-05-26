Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Наземные роботы-камикадзе уничтожили укрытие рашистов (ВИДЕО)

26 мая 2026, 22:39
Два наземні роботи-камікадзе знищили укриття разом із ворогом всередині.

Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як перший наземний роботизований комплекс перший потужним вибухом завалює вихід, другий — добиває особовий склад.

Це нові підходи до знищення ворога засобами НРК для збереження наших людей, — наголошують у Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


