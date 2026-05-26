Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Редкого «гостя» уничтожил дрон на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого вполювати ворожий БТР.
Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Подібна техніка дедалі рідше з’являється на лінії фронту включно, перетворившись для окупантів на справжній дефіцит, який вони намагаються берегти, — наголошують у ДПСУ.
На відео показано, як українські дрони знищують ворожу техніку.