Оккупанты создают искусственный дефицит услуг, фото: Regnum

https://racurs.ua/n214040-rashisty-sozdali-iskusstvennyy-deficit-adminuslug-na-vot-luganschiny-ova.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині російські загарбники створили штучний дефіцит надання майже усіх адміністративних послуг.

Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Куди не прийдеш — брак працівників, обмежені години прийому, відсутній електронний запис, через що утворюються черги на наступні декілька місяців, — розповів Харченко.

Так, документи на оформлення закордонного паспорту можна здати лише один раз на тиждень. Але в цьому випадку росіяни вирішили непогано заробити — офіційно ввели тариф для обслуговування на дому. Платиш — в тебе приймають документи поза чергою. Ще раз — привезуть паспорт додому. Не хочеш платити — стій у черзі півроку, — додав він.

Крім того, на ТОТ також спостерігається дефіцит води. Так, до населених пунктів Лутугинської громади воду подають лише дві години на добу. Зокрема, у Білоріченському.