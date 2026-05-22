Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны уничтожили ряд важных целей в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили склады боеприпасов, средства ПВО и пункты управления рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n213989-sily-oborony-porazili-sklady-boepripasov-sredstva-pvo-i-punkty-upravleniya-rashistov-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 21 травня, та в ніч на сьогодні, 22 травня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- зенітний ракетний комплекс «Оса» окупантів у Донецьку;
- командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ;
- пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області;
- вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області;
- пункт управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині;
- склад боєприпасів у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині;
- зосередженняя живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська область РФ);
- переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.
Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.