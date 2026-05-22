Силы обороны уничтожили ряд важных целей в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України вчора, 21 травня, та в ніч на сьогодні, 22 травня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

зенітний ракетний комплекс «Оса» окупантів у Донецьку;

командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ;

пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області;

вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області;

пункт управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині;

склад боєприпасів у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині;

зосередженняя живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська область РФ);

переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.