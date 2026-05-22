Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны уничтожили ряд важных целей в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили склады боеприпасов, средства ПВО и пункты управления рашистов — Генштаб

22 мая 2026, 17:59
999

Сили оборони України вчора, 21 травня, та в ніч на сьогодні, 22 травня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • зенітний ракетний комплекс «Оса» окупантів у Донецьку;
  • командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ;
  • пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області;
  • вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області;
  • пункт управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині;
  • склад боєприпасів у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині;
  • зосередженняя живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська область РФ);
  • переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров