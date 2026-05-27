Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Нацполиция

Рашисты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Сумщины — есть пострадавшие (ФОТО)

27 мая 2026, 09:39
Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Сумської області.

Травмовано двох людей. Про це сьогодні, 27 травня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.

Зокрема, зафіксовано такі випадки:

  • у Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано поліцейського та 55-річну жінку;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приміщення кафе;
  • у Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, шиномонтаж, автомобілі, сталося загоряння лісу.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


