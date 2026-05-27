Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

163 БпЛА атаковали Украину в ночь на 27 мая — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

27 мая 2026, 08:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня (з 18.00 26 травня), атакували Україну загалом 163 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Шаталово. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Источник: Ракурс


