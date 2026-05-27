Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Нацполіція
Рашисти за добу обстріляли 20 населених пунктів Сумщини — є постраждалі (ФОТО)
Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Сумської області.
Травмовано двох людей. Про це сьогодні, 27 травня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.
Зокрема, зафіксовано такі випадки:
- у Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано поліцейського та 55-річну жінку;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приміщення кафе;
- у Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, шиномонтаж, автомобілі, сталося загоряння лісу.