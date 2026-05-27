Наслідки російського обстрілу на Чернігівщині, фото: Олександр Селіверстов
Рашисти вдарили по фермі на Чернігівщині — загинула людина (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, вранці завдали удару по селу Лукнів Коропської громади на Чернігівщині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється, — зазначив він.
У результаті обстрілу:
- зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств — свиноферма та ферма великої рогатої худоби;
- загинула працівниця свиноферми 1976 року народження;
- тяжкі поранення голови отримав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортують до Чернігівської обласної лікарні.
Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються.