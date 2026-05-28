Наслідки російської атаки на Слов’янськ, фото: ДСНС

Російські БпЛА атакували багатоквартирні будинки у Слов’янську (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2026, 17:55
Російські безпілотники атакували місто Слов’янськ на Донеччині.

Обійшлося без постраждалих, проте зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, а також сталася пожежа в громадській будівлі. Про це сьогодні, 28 травня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, неодноразово відходячи в укриття.

Попри всі небезпеки, вогнеборці ліквідували загоряння, — розповіли у ДСНС.

Джерело: Ракурс


