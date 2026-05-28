Знищено російську військову базу на азовському узбережжі, скріншот відео

Військові 413-го полку СБС «Рейд» та 1-го окремого центру СБС уразили пункт тимчасової дислокації російської 9-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), що входить до складу 51 армії РФ.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 413-го полку.

Зазначається, що ураження здійснено на території села Безіменне Донецькій області, яке перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Звертаємо увагу, що ворог навмисно облаштував базу на території колишнього дитячого табору «Зіронька» на узбережжі Азовського моря, використовуючи цивільну інфраструктуру для маскування військового об'єкта, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що це вже друге ураження об'єктів 9-ї омсбр, завдане операторами «Рейду»:

раніше у травні вони завдали удару по командному пункту бригади у тимчасово окупованому Покровську;

ще раніше, у квітні, «Рейд» уразив пункт тимчасової дислокації 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка є «ядром» 29-ї загальновійськової армії ЗС РФ.