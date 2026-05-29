Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракета та 232 БпЛА атакували Україну в ніч на 29 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

29 тра 2026, 09:52
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 травня (з 18.00 28 травня) атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Противник застосував:

  • балістичну ракету «Іскандер-М/С-400», запущену із Курської області РФ;
  • 232 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на семи локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів