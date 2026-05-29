Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили РЛС «СТ-68», склады боеприпасов и пункты управления врага — Генштаб

29 мая 2026, 10:39
Сили оборони України у ніч на 28 травня завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об'єктів «СТ-68» у тимчасово окупованій Феодосії (Крим). «СТ-68» призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника;
  • пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області;
  • склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

Крім того, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області.

Підтверджено знищення об'єкта — за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців, — розповіли у Генштабі.

Источник: Ракурс


