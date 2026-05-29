Наслідки атаки російських дронів, фото: ВМС ЗСУ

Рашисти в ніч на сьогодні, 29 травня, за допомогою БПЛА атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати, — розповіли у ВМС. — Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.