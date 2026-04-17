Повітряна тривога на Чернігівщині з початку тижня тривала 50 годин — ОВА
Російські загарбники з початку тижня збільшили кількість ударів і тих дронів, які вони запускають безпосередньо по Чернігову.
Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Протягом лише чотирьох днів — із понеділка і до сьогодні — повітряну тривогу тільки в Чернігові і районі оголошували 23 рази. Тривала вона більше 50 годин. Це дві доби, — наголосив Чаус.
Він зазначив, що сьогодні зранку над Черніговом знову були ворожі дрони:
Були влучання уночі. Десятки російських БпЛА атакували місто. Всю ніч працювала наша ППО. Є збиття — дякую захисникам. Але, на жаль, є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури — це енергетика і промисловість. Знеструмлені близько 6 тисяч абонентів. На одному з місць влучань — масштабна пожежа.
Загалом протягом минулої доби рашисти 58 разів обстріляли Чернігівщину, пролунали 92 вибухи.
Крім того:
- російський дрон «Молнія» атакував адмінбудівлю в Семенівці — пошкоджене приміщення міської ради, яке фактично вже було зруйнованим;
- у селі в передмісті Чернігова «герань» вибухнула на приватному подвірʼї. Пошкоджений фасад будинку і легковик.
Коли триває повітряна тривога — завжди працює наша ППО. Зважайте на це і будьте обережні, — наголосив очільник ОВА.