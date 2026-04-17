Рашисти збільшили кількість повітряних атак, фото: «Главком»

Ракурс

Російські загарбники з початку тижня збільшили кількість ударів і тих дронів, які вони запускають безпосередньо по Чернігову.

Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Протягом лише чотирьох днів — із понеділка і до сьогодні — повітряну тривогу тільки в Чернігові і районі оголошували 23 рази. Тривала вона більше 50 годин. Це дві доби, — наголосив Чаус.

Він зазначив, що сьогодні зранку над Черніговом знову були ворожі дрони:

Були влучання уночі. Десятки російських БпЛА атакували місто. Всю ніч працювала наша ППО. Є збиття — дякую захисникам. Але, на жаль, є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури — це енергетика і промисловість. Знеструмлені близько 6 тисяч абонентів. На одному з місць влучань — масштабна пожежа.

Загалом протягом минулої доби рашисти 58 разів обстріляли Чернігівщину, пролунали 92 вибухи.

Крім того:

російський дрон «Молнія» атакував адмінбудівлю в Семенівці — пошкоджене приміщення міської ради, яке фактично вже було зруйнованим;

у селі в передмісті Чернігова «герань» вибухнула на приватному подвірʼї. Пошкоджений фасад будинку і легковик.