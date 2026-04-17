Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу, фото: «Укренерго»
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу після російської атаки — міськрада
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 17 квітня.
Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської Ради.
Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках, — зазначили у міськраді. — На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.
Зазначається, що:
- станом на сьогодні подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено;
- на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства;
- точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.
Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємство докладатиме всіх зусиль для відновлення надання послуг, — додали у міськраді.