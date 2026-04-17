Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу, фото: «Укренерго»

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської Ради.

Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках, — зазначили у міськраді. — На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.

Зазначається, що:

станом на сьогодні подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено;

на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства;

точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.