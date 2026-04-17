Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу, фото: «Укренерго»

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу після російської атаки — міськрада

17 кві 2026, 12:49
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської Ради.

Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках, — зазначили у міськраді. — На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.

Зазначається, що:

  • станом на сьогодні подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено;
  • на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства;
  • точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємство докладатиме всіх зусиль для відновлення надання послуг, — додали у міськраді.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів