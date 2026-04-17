Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Черниговская ТЭЦ приостановила работу, фото: «Укрэнерго»

Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после российской атаки — горсовет

17 апр 2026, 12:49
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської Ради.

Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках, — зазначили у міськраді. — На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.

Зазначається, що:

  • станом на сьогодні подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено;
  • на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства;
  • точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємство докладатиме всіх зусиль для відновлення надання послуг, — додали у міськраді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров