Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после российской атаки — горсовет
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 17 квітня.
Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської Ради.
Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках, — зазначили у міськраді. — На жаль, об'єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.
Зазначається, що:
- станом на сьогодні подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено;
- на об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства;
- точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.
Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємство докладатиме всіх зусиль для відновлення надання послуг, — додали у міськраді.