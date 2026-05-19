Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

209 БпЛА атакували Україну в ніч на 19 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

19 тра 2026, 09:38
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 травня (з 18.00 18 травня), атакували Україну загалом 209 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово і Приморсько-Ахтарськ, а також із ТОТ Донецької області й Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» на півночі, півдні та на сході країни;
  • зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів