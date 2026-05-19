Наслідки російських атак на Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти атакували Харків та передмістя — є загибла та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)
На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, є постраждалі.
Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Так, у селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА:
- загинула 69-річна жінка;
- ще троє людей постраждали, з них одна дитина;
- пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі.
- Рятувальники ліквідували пожежу.
У Новобаварському районі міста Харкова:
- зруйнований житловий будинок;
- виникла пожежа на площі 150 кв. м;
- за попередньою інформацією, постраждали троє людей;
- тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи, — додали у відомстві.