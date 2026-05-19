Наслідки російських атак на Харківщині, фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, є постраждалі.

Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Так, у селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА:

загинула 69-річна жінка;

ще троє людей постраждали, з них одна дитина;

пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу.

У Новобаварському районі міста Харкова:

зруйнований житловий будинок;

виникла пожежа на площі 150 кв. м;

за попередньою інформацією, постраждали троє людей;

тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів.