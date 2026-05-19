Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських атак на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти атакували Харків та передмістя — є загибла та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

19 тра 2026, 09:02
999

На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, є постраждалі.

Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Так, у селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА:

  • загинула 69-річна жінка;
  • ще троє людей постраждали, з них одна дитина;
  • пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі.
  • Рятувальники ліквідували пожежу.

У Новобаварському районі міста Харкова:

  • зруйнований житловий будинок;
  • виникла пожежа на площі 150 кв. м;
  • за попередньою інформацією, постраждали троє людей;
  • тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи, — додали у відомстві.

Наслідки російських атак у Новобаварському районі на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Наслідки російських атак на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів