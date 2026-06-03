Володимир Зеленський підтвердив ураження важливих цілей у Санкт-Петербурзі. Фото:

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив про ураження об'єктів на території Російської Федерації.

Серед уражених цілей — нафтовий термін Санкт-Петербурга, який знаходиться за майже 1 тис. 100 км. Також були атаковані суто військові ціні на Кронштадтській базі, що в порту Петербурга. Крім того, зафіксовані влучання по підприємству у Тамбовській області РФ. Про це глава держави 3 червня повідомив у Telegram.

Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об'єкти на території Росії, — йдеться у повідомленні.

У Силах спеціальних операцій поінформували, що у ніч проти 3 червня підрозділи Deep-strike спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони уразили один з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Перербурга. Серію дронових ударів провели у спільній операції з СБУ, СБС, ГУР та ДПСУ. На місці зафіксовані чисельні масштабні пожежі.

Цей нафтовий термінал має 31 резервуар загальним об'ємом 324 тис. куб. м. Щороку підприємство з пропускною здатністю 12,5 млн т на рік перевалює нафту, нафтопродукти, зріджений природній газ та інші рідкі хімічні речовин.

Водночас Міноборони Росії сьогодні заявило нібито про збиття 354 українських БПЛА над 13 областями, а також над Московською областю, Краснодарським краєм, Кримом та акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, 3 червня внаслідок ударів БпЛА в Санкт-Петербурзі загорівся найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Російської Федерації — АТ «Петербурзький нафтовий термінал». У місті прогриміла велика кількість вибухів та виникла безліч пожеж. Сьогодні там починається Петербурзький міжнародний економічний форум, куди мають прибути іноземні бізнесмени.