Ситуация в районе Гуляйполя. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n210563-armiya-rf-zashla-vo-flang-sil-oborony-vozle-gulyaypolya-v-vsu-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Російська армія здійснила прорив углиб української оборони у Запорізькій області.

На Гуляйпільському напрямку проводилося перегрупування та переформатування оборонної побудови військ. Однак один з підрозділів відійшов неузгоджено та залишив відкритим фланг оперативної побудови. Це призвело до того, що суміжний підрозділ, його позиції та особовий склад залишилися без прикриття. Про це 27 листопада речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив у коментарі «Суспільному».

Противник зайшов у фланг, користуючись погодними умовами, підійшов до певної позиції й знищив тих людей, які перебували на цій позиції. Вони вважаються зниклими безвісти, декілька військових, — розповів він.

А в ефірі «Київ 24» Волошин поінформував, що зараз на Гуляйпільському напрямку доволі непроста ситуація. Росіяни не припиняють активних штурмів та підтягують свої резерви.

У деяких населених пунктах ворог не може завести ні групи закріплення, ні утриматися в них. У цих селах тривають запеклі бої.

Нагадаємо, 26 листопада в Генеральному штабі ЗСУ заявили про напружену ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Однак командування заявляли, що попри це Сили оборони тримають оборону. Заявлялося, що з підрозділами налагоджено зв’язок та логістика, а також бійцям надається підтримка.

Наголошувалося, що командування приймає виважені рішення: за наявності ресурсів — тримати оборону, за відсутності — зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі.

Джерела: «Суспільне», «Київ 24»