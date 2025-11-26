Генштаб ЗСУ заявив про напружену ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210520-genshtab-zsu-zayavyv-pro-naprujenu-sytuaciu-na-gulyaypilskomu-napryamku.html

Ракурс

Ситуація на Гуляйпільському напрямку наразі дійсно напружена.

Російська армія проводить активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе. Лише вчора ворог здійснив понад 20 штурмів, понад 500 артобстрілів з використанням понад 2 тис. 100 боєприпасів. Також росіяни атакували з повітря — завдали десяток авіаударів, зробили 250 скидів з БпЛА та атакували майже 2 тис. дронів-камікадзе. Про це Генеральний штаб ЗСУ 26 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що попри напружену ситуацію, Сили оборони тримають оборону. З підрозділами налагоджений зв’язок, логістика й надається підтримка. Щодня захисники знищують по 250−300 окупантів та більш ніж по 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону, — наголосили в Генштабі.

Також зазначається, що командування Сил оборони оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення: за наявності ресурсів — тримати оборону, за відсутності — зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі.

Нагадаємо, українська агентура інформувала, що в районі Гуляйполя у Запорізькій області під час штурмів багато груп ворога виходили на позиції без належної розвідки. Командування РФ вимагає показати швидкий результат, але через це окупанти зазнають великих втрат.