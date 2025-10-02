Оккупанты пытались открыть новое направление на Запорожье. Фото:

Ракурс

Новий напрямок штурмів в Запорізькій області намагалася відкрити Росія.

У четвер, 2 жовтня, загарбники намагалися розпочати штурми в районі населеного пункту Степове. Раніше на цій ділянці ворог накопичив сили та засоби. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

Вже сьогодні під ранок противник намагався відкрити новий напрямок — розпочати штурми у напрямку населеного пункту Степове, — зазначив він.

Під час одного зі штурмів противник використав шість мотоциклів, щоб увірватися до населеного пункту та закріпитися там. Однак штурм було зупинено — українські оборонці знищили ворожих мотоциклістів та саму техніку.

Нагадаємо, 2 жовтня проект DeepState поінформував, що російські війська захопили два українські села на Дніпропетровщині та одне на Запоріжжі. Під окупацією опинилися Ольгівське, Березове та Калинівське. Також загарбники просунулися поблизу Новоіванівки та Вороного.

Джерело: «Укрінформ»