Последствия российского удара в Херсоне, фото: Нацполиция

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Ракурс

Російські загарбники вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні — четверо цивільних загинули, ще п’ятеро поранено.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні, 19 серпня, близько 9.00.

Внаслідок атаки четверо громадян від отриманих травм загинули. Наразі поліцейські встановлюють їх особи. Ще відомо про п’ятьох поранених. З яких четверо жінок різного віку отримали вибухові травми, їм надається необхідна допомога, — розповіли у поліції. — Медична допомога знадобилася й 58-річному водію, в нього також діагностували вибухову травму.

Також росіяни сьогодні близько 10.15 атакували безпілотником легковий автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок удару:

загинула жінка, яка перебувала в автомобілі;

ще двоє цивільних, які також перебували в автівці, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим — 36 та 43 роки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).