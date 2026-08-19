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Последствия российского удара в Херсоне, фото: Нацполиция
Рашисты ударили по маршрутке в Херсоне — четверо погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n215701-rashisty-udarili-po-marshrutke-v-hersone-chetvero-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні — четверо цивільних загинули, ще п’ятеро поранено.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Подія сталася сьогодні, 19 серпня, близько 9.00.
Внаслідок атаки четверо громадян від отриманих травм загинули. Наразі поліцейські встановлюють їх особи. Ще відомо про п’ятьох поранених. З яких четверо жінок різного віку отримали вибухові травми, їм надається необхідна допомога, — розповіли у поліції. — Медична допомога знадобилася й 58-річному водію, в нього також діагностували вибухову травму.
Також росіяни сьогодні близько 10.15 атакували безпілотником легковий автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Внаслідок удару:
- загинула жінка, яка перебувала в автомобілі;
- ще двоє цивільних, які також перебували в автівці, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим — 36 та 43 роки.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).