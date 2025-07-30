Масштабна пожежа. Фото: ДСНС

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Російські окупанти обстріляли цивільне підприємство у Харківській області.

Масштабна пожежа спалахнула у вівторок, 30 липня, внаслідок прильоту по складській будівлі підприємства, яке розташоване в одному з населених пунктів Безлюдівської громади. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Пожежу вже вдалося локалізували. На місці працюють рятувальники, зокрема піротехнічний розрахунок і вогнеборці місцевої пожежної команди.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що обстріляне було село Васищеве Харківського району. Тип зброї, якою бив ворог, уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби.

Було завдано удар по території цивільного підприємства загальною площею 30 тис. кв. м. Горіли складські будівлі площею близько 20 тис. кв. м. Там зберігалися товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування.

Під час гасіння постраждали два співробітники ДСНС. Один отруївся чадним газом і отримав тепловий удар, а інший отримав опіки.

Нагадаємо, 29 липня російські загарбники вдарили з РСЗВ по цивільних, які прийшли за гуманітарною допомогою у селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинули, ще троє постраждали.