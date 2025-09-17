Росія готує Маріуполь як хаб для нових наступів

Окупанти споруджають біля Маріуполя об’їзну дорогу, фото: Петро Андрющенко

Росіяни будують об’їзну дорогу Маріуполя — готують місто як хаб для нових наступів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Андрющенко наголошує, що це будівництво відбувається тихо — без камер та пропагандистських візитів.

Кожен логістичний проект, що реально важливий для війни, — робиться в тиші, — зазначив він. — Бо ці дороги — не для людей. Вони для техніки, вантажів і військових колон. Це прискорює перекидання сил, зменшує час логістики, готує місто як хаб для нових наступів.