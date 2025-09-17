Новости
Ракурс
Оккупанты сооружают возле Мариуполя объездную дорогу, фото: Петр Андрющенко

Россия готовит Мариуполь как хаб для новых наступлений (ФОТО)

17 сен 2025, 16:48
999

Росіяни будують об’їзну дорогу Маріуполя — готують місто як хаб для нових наступів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Андрющенко наголошує, що це будівництво відбувається тихо — без камер та пропагандистських візитів.

Кожен логістичний проект, що реально важливий для війни, — робиться в тиші, — зазначив він. — Бо ці дороги — не для людей. Вони для техніки, вантажів і військових колон. Це прискорює перекидання сил, зменшує час логістики, готує місто як хаб для нових наступів.

Але є одна різниця. Ми бачимо все. Агентури у нас точно більше. І від наших очей у Маріуполі не сховається жодна їхня «об'їзна», — додав він.

Окупанти споруджають біля Маріуполя об’їзну дорогу, фото: Петро Андрющенко

