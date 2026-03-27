Армия РФ продвинулась в двух селах Донецкой области. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації просунулася вперед на кілької ділянках у Донецькій області.

Окупанти знову мають просування у селі Гришине Покровського району. Також загарбники захопили частину села Софіївка Краматорського району. Про це аналітичний проект DeepState 13 березня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся у Гришиному та Софіївці, — йдеться у повідомленні.

Аналітики опублікували мапи, на яких червоним позначено окуповану росіянами територію України. На картах село Гришине значиться як захоплене армією РФ. А село Софіївка є районом, до якого відбувається проникнення зазарбників.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявляли, що армія РФ просунулася на південь від села Яблунівка у Юнаківській громаді, що на Північно-слобожанському напрямку. Окупанти захопили це село в липні 2025 року.